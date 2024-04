Fedez pronto per il Coachella

Fedez è volato a Los Angeles con un aereo privato e nelle storie ha raccontato qualche attimo del lungo viaggio verso gli Stati Uniti. Ha documentato l'atterraggio e si è inquadrato i piedi mentre scendeva la scaletta del velivolo, poi via verso l'appartamento lussuoso in cui alloggerà. Ai follower mostra il panorama dal grande balcone e gli interni della casa, con pavimenti in marmo nero, un enorme divano bianco e un pianoforte a coda. Nel weekend parteciperà al Coachella, nella California meridionale: un evento dedicato alla musica, ma dove nascono tendenze anche di stile, molto amato dalle celebrità. Proprio al festival in mezzo al deserto, nel 2016, il rapper aveva incontrato per la prima volta Chiara Ferragni. Sarà un caso che abbia deciso di tornarci proprio ora, a ridosso della separazione?