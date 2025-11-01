La settimana delle stelle

Chiara Frattesi ha parlato di quanto sono stati difficili i primi tempi con Geolier: "Non mi accettavano, è stata dura" ha detto. Quello che invece ha fatto male a Cesare Cremonini è stato il racconto pubblico che la sua ex ha fatto della fine della loro storia. A proposito di confessioni, Belen Rodriguez ha rivelato quale tra i suoi ex è stato il più importante, mentre Alessia Fabiani ha finalmente presentato ai follower il suo fidanzato. La notizia più bella arriva da Vanessa Incontrada che ha annunciato le nozze con Rossano Laurini dopo 16 anni insieme. Per Francesco Totti e Noemi Bocchi il sì non sembra in vista, ma loro sono già felici così con la loro meravigliosa famiglia allargata.