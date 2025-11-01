La settimana delle stelle

Dall'annuncio delle nozze di Vanessa Incontrada con Rossano Laurini alle confessioni di Belen Rodriguez
Chiara Frattesi ha parlato di quanto sono stati difficili i primi tempi con Geolier: "Non mi accettavano, è stata dura" ha detto. Quello che invece ha fatto male a Cesare Cremonini è stato il racconto pubblico che la sua ex ha fatto della fine della loro storia. A proposito di confessioni, Belen Rodriguez ha rivelato quale tra i suoi ex è stato il più importante, mentre Alessia Fabiani ha finalmente presentato ai follower il suo fidanzato. La notizia più bella arriva da Vanessa Incontrada che ha annunciato le nozze con Rossano Laurini dopo 16 anni insieme. Per Francesco Totti e Noemi Bocchi il sì non sembra in vista, ma loro sono già felici così con la loro meravigliosa famiglia allargata.
LUNEDI' 27 OTTOBRE
Chiara Ferragni al parco con Vittoria festeggia Halloween in anticipo
Chiara Frattesi, la fidanzata di Geolier: “Non mi accettavano, è stata dura”
MARTEDI' 28 OTTOBRE
Cesare Cremonini: "La mia ex ha scritto della mia vita intima senza considerarmi"
Francesco Totti e Noemi Bocchi al battesimo del pronipote, guarda tutta la happy family
MERCOLEDI' 29 OTTOBRE
Belen Rodriguez: "Marco Borriello il più importante, ho provato con le donne però mi piace il manzo"
Vanessa Incontrada annuncia: "Mi sposo con Rossano Laurini"
GIOVEDI' 30 OTTOBRE
Harry e Meghan, appuntamento “romantico” alla partita di baseball delle World Series
Alessia Fabiani presenta il fidanzato: "L’ho tenuto nascosto per anni"
VENERDI' 31 OTTOBRE
Jannik Sinner, fuga sulla neve con Laila Hasanovic
Emanuele Filiberto: "Ho tradito Clotilde. Il ricordo più bello? A New York senza la servitù"