Chiara Ferragni al parco con Vittoria festeggia Halloween in anticipo

Chiara Ferragni è una mamma attenta e premurosa con Vittoria, la figlia che ha avuto dall'ex marito Fedez. Con loro non c'è Leone, il primogenito dell'influencer e del rapper: è una giornata per sole donne (con la tata al seguito) e le due la godono al massimo. La bimba è già pronta per Halloween con un completino da scheletro coloratissimo mentre sua madre ha scelto un look casual con maglioncino a righe e jeans. Le due sono fotografate insieme sulle giostre, poi mentre comprano uno snack e fanno merenda.