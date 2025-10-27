Chiara Ferragni al parco con Vittoria festeggia Halloween in anticipo

© Tgcom24
Chiara Ferragni e sua figlia Vittoria sono già in clima Halloween, e per la giornata a Parco Sempione la bambina indossa una maglietta a tema. Le due sono state avvistate dai fotografi mentre si godono un po' di sole autunnale, tra passeggiate e giochi. Mentre si riposano su una panchina, l'influencer tira fuori lo smartphone per mandare qualche messaggio. Che siano indirizzati al fidanzato Giovanni Tronchetti Provera? "Sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre", ha detto lei a Cosmopolitan Spain a proposito del loro amore.
Chiara Ferragni è una mamma attenta e premurosa con Vittoria, la figlia che ha avuto dall'ex marito Fedez. Con loro non c'è Leone, il primogenito dell'influencer e del rapper: è una giornata per sole donne (con la tata al seguito) e le due la godono al massimo. La bimba è già pronta per Halloween con un completino da scheletro coloratissimo mentre sua madre ha scelto un look casual con maglioncino a righe e jeans. Le due sono fotografate insieme sulle giostre, poi mentre comprano uno snack e fanno merenda.
Si respira grande serenità tra Chiara Ferragni e Vittoria: il momento complesso della separazione da Fedez è ormai passato. "È stato molto difficile per me. Tuttavia, mi ha insegnato molto", ha detto a Cosmopolitan Spain a proposito di quel periodo. Ora sia lei che il rapper hanno ritrovato un proprio equilibrio anche in amore, lui ha una nuova compagna, Giulia Honegger, e lei fa coppia con Giovanni Tronchetti Provera. "Sono molto romantica. Adoro essere innamorata, vedere le persone innamorate. Sono una fan dell'amore in generale", ha detto parlando di questa nuova fase.
A differenza di quanto fatto con Fedez, Chiara Ferragni in questa nuova storia d'amore con Giovanni Tronchetti Provera ha scelto la via della privacy e della discrezione. I due hanno postato solo una foto di coppia, ma poi pare che lei abbia sposato lo stile di vita del suo compagno che preferisce vivere lontano dai riflettori. Questo non impedisce loro di portare avanti una relazione da perfetta famiglia allargata insieme a Leone e Vittoria (che a seguito della separazione non compaiono più sui social) e i figli che lui ha avuto dalla ex moglie. Nel low profile, Chiara sembra aver trovato una dimensione nuova e, chissà, forse più autentica.