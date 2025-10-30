Alessia Fabiani presenta il fidanzato: "L’ho tenuto nascosto per anni"

L'attrice fa coppia con Dario Berrettini: una storia che ha sempre voluto che restasse riservata ma che ora ha deciso di portare alla luce del sole
Alessia Fabiani ha deciso di gridare a tutti il suo amore per Dario Berrettini. Stanno insieme da moltissimo tempo, ma hanno sempre preferito tenere la loro relazione lontana dai riflettori vivendola nella privacy più totale. Ora però è arrivato il momento di presentare il fidanzato ai follower, e l'attrice lo fa con una serie di scatti che raccontano la loro storia e la loro felicità. "E’ lui l’uomo che mi ha salvato, accompagnato, sorretto" ha scritto a corredo delle immagini.
"E’ lui l'uomo che mi ha salvato, accompagnato, sorretto in questi anni in cui ho voluto tenerlo nascosto, segreto, tutto mio. Ora è arrivato il momento di svelarlo a tutti perché ne sono ancora innamorata. E merita che io lo urli perché è l'unico che non mi ha mai chiesto di farlo" ha scritto Alessia Fabiani nel suo post social, pubblicato insieme a Dario Berrettini. Nelle immagini si vedono momenti felici della loro vita insieme: vacanze, risate, coccole, feste in maschera, serate eleganti. Una coppia bellissima, che ha conquistato i cuori dei follower di Alessia.
Alessia Fabiani non ha reso pubblici i dettagli sul loro primo incontro o su come sia nata la relazione. Tutto quello che si sa su Dario Berrettini è che, come scrive nella sua bio di Instagram, è un insegnante di tennis. Sul profilo di lui, a ben guardare, erano apparse già delle foto di coppia: pochi scatti insieme tra il 2017 e il 2018 e giusto un paio, successivi, in cui si vedono i bambini di lei con l'hashtag #famiglia.
Diventata famosa come Letterina di "Passaparola", Alessia Fabiani oggi è un'attrice di teatro. Nel 2012 ha avuto due figli, i gemelli Kim e Keira, nati dalla relazione con Fabrizio Cherubini. Una storia finita in maniera travagliata e dolorosa, con lei che ha accusato l'ex di maltrattamenti ma che alla fine (dopo l'assoluzione di lui) è stata indagata per falsa testimonianza. "Mi mostro serena anche se dentro sto malissimo. Sui social ho nascosto tutto" aveva detto all'epoca.