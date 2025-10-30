Alessia Fabiani presenta il fidanzato: "L’ho tenuto nascosto per anni"

"E’ lui l'uomo che mi ha salvato, accompagnato, sorretto in questi anni in cui ho voluto tenerlo nascosto, segreto, tutto mio. Ora è arrivato il momento di svelarlo a tutti perché ne sono ancora innamorata. E merita che io lo urli perché è l'unico che non mi ha mai chiesto di farlo" ha scritto Alessia Fabiani nel suo post social, pubblicato insieme a Dario Berrettini. Nelle immagini si vedono momenti felici della loro vita insieme: vacanze, risate, coccole, feste in maschera, serate eleganti. Una coppia bellissima, che ha conquistato i cuori dei follower di Alessia.