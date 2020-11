Alessia Fabiani è una mamma orgogliosissima dei suoi gemelli, e per celebrare i loro otto anni ha pensato proprio a tutto. Nonostante le limitazioni imposte per contenere il coronavirus, non ha rinunciato a una giornata speciale per Kim e Keira . Sui social ha postato le immagini della tavola apparecchiata per otto e la torta con le candeline per i due piccoli festeggiati.

Alessia Fabiani festeggia i suoi gemelli: guarda il party di compleanno Instagram 1 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 10 di 11 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Alessia Fabiani al mare con i figli: "Sono una mamma protettiva"

La tavola è apparecchiata con eleganza sui toni del blu e dell'ecru, con un mazzo di fiori rosa che spicca al centro. In attesa degli ospiti, Alessia è andata a farsi bella dal parrucchiere e sui social ha sfoggiato il suo look. I boccoli biondi le incorniciano il viso, le trasparenze del top enfatizzano il décolleté e la minigonna in pelle mette in risalto le sue lunghe gambe. Sono passati molti anni da quando ancheggiava a "Passaparola" in veste di letterina, ma le sue curve sono sempre perfette.

LEGGI ANCHE >Alessia Fabiani torna single: "I gemelli sono l'amore più grande"

Come due veri modelli consumati, Kim e Keira hanno posato accanto alla torta con le candeline, rosa per lei e azzurre per lui. In abitino bianco la bimba e in polo a righe il maschio, hanno interpretato perfettamente il loro ruolo di star dei festeggiamenti. Con loro c'era anche qualche amichetto ma soprattutto la mamma piena di energia e amore per i suoi cuccioli.

Potrebbe interessarti anche: