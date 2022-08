Francesco Totti al mare studia le prossime mosse con Noemi Bocchi

Leggi Anche Francesco Totti e Noemi Bocchi al mare, le foto sulla spiaggia

Francesco Totti è al mare a Sabaudia con i figli avuti da Ilary Blasi. I fotografi del settimanale Chi l'hanno intercettato in spiaggia, pensieroso e serio sotto l'ombrellone. Noemi Bocchi non è molto distante da lui, ma per il momento i due preferiscono non incontrarsi per non gettare nuova benzina sul fuoco del gossip. Si tengono a distanza ravvicinata, e l'ex calciatore pianifica il modo migliore per ufficializzare la loro storia.

Voci di corridoio volevano Noemi Bocchi già in dolce attesa del primo figlio da Francesco Totti, ma il suo ventre piattissimo in spiaggia dimostra che nessuna gravidanza è all'orizzonte. Si dedica ai figli avuti dal suo primo marito. Aspetta paziente il suo momento, e intanto in spiaggia sfoggia curve strepitose in bikini in attesa di uscire allo scoperto come nuova "Signora Totti".