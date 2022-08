11 agosto 2022 12:54

Ilary Blasi lascia Cortina, ecco con chi era in vacanza

“Ciao Cortina” scrive a corredo di un’immagine bellissima delle Dolomiti. Ilary Blasi è ripartita per rientrare in città o forse per cambiare località di villeggiatura per concludere le vacanze. Pare che andrà a Sabaudia a prendere la piccola Isabel e insieme si trasferiranno in campagna. Intanto, per la curiosità dei follower, svela la compagnia di amici con cui era sui monti.