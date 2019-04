Ferragnez in Polinesia, pioggia... non solo di critiche

Non sono bastate le chiappe al vento di Chiara Ferragni o il cocco strategico di Fedez a far tornare un raggio di sole in Polinesia. Sono piovute critiche e... tanta acqua. La vacanza dei Ferragnez prosegue in modalità Fantozzi con nuvoloni che paiono non abbandonarli, vento forte che li costringe a coprire le nudità e un mare di haters che li criticano per la qualunque. Alla fine il broncio di Chiara mette d'accordo tutti e la crociera al tramonto diventa esilarante...