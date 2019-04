Ferragnez, foto virali dalla Polinesia: tra nudità e lingue lunghe

I Ferragnez in vacanza in Polinesia continuano a far parlare di loro. I due condividono numerose immagini divertenti e divertite, nonostante le critiche degli hater per questo viaggio lussuoso. Prima la coppia ha postato un selfie in cui entrambi fanno la linguaccia. L'attenzione si è spostata sulla lunghezza della lingua dell'influencer. "Ferragni e la lingua superdotata, mi sento un marito fortunato", ha scritto il cantante su Instagram, facendola diventare (con complicità) vittima delle battute dei follower. Poi Fedez ha condiviso una foto di lui completamente nudo con solo una noce di cocco a coprire le parti intime. Nella didascalia spiega: "E niente, mi sono giocato una partita di ping pong con mia moglie con tanto di scommessa. Se ora mi vedete con un cocco come sospensorio significa che ho perso. Chiara Ferragni ti odio".