I Ferragnez sbarcano in Polinesia: una vacanza da 3mila euro al giorno

Non ci si metteranno gli haters e il meteo a rovinare la romantica vacanza in Polinesia dei Ferragnez! Rimandata di due anni (perché una volta prenotata Chiara aveva scoperto di essere incinta e aveva preferito rinunciare al viaggio), la luna di miele sta costando carissimo (tremila euro al giorno) alla coppia. I due sentono la mancanza di Leone rimasto a casa con i nonni (e sul web li criticano per la scelta di partire da soli) e il tempo nuvoloso vanifica pure le speranze di dedicarsi serenamente alla tintarella.

TREMILA EURO AL GIORNO

Dopo ore e ore di viaggio con tappa a Los Angeles, Chiara Ferragni e Fedez hanno finalmente raggiunto il resort di lusso sull'isola di Tetiaroa, un atollo comprato da Marlon Brando e aperto ai turisti. Una fuga d'amore dal costo giornaliero di tremila euro circa. Ad accoglierli una villa da sogno sulla sabbia finissima e bianca, uno spazio privatissimo dove i due si possono coccolare e lasciarsi travolgere dalla passione. Per ora sentono tanto la mancanza di Leo, con cui sono in costante contatto via telefono, e del sole, che fatica a farsi largo tra i nuvoloni. Chiara non si perde d'animo e sfoggia il costume, Fedez non si stacca dal cellulare.



IL MISTERO DELLA FERRAGNI, SPUNTA IL FRATELLO

E mentre la coppia è in vacanza, in città ancora si chiacchiera sul mistero familiare dei Ferragnez. Qualche giorno fa in una storia social è comparso un bimbo al fianco di Leone, che Chiara ha chiamato “fratello”. Infatti il papà della influencer è separato da Marina Di Guardo da parecchi anni, e il bambino che giocava con Leone era proprio il figlio che Marco Ferragni ha avuto dalla nuova compagna.