Chiara Ferragni, festa in ufficio prima di volare in Polinesia

La Ferragni ha annunciato con un post che trascorrerà la Pasqua dall'altra parte del mondo insieme a Fedez. “Abbiamo programmato questo viaggio per agosto 2017 ma, pochi giorni prima della data di partenza, abbiamo scoperto che ero incinta di Leo. Il nostro ginecologo ci ha detto che non era il posto più sicuro per viaggiare nel primo trimestre di gravidanza, quindi abbiamo annullato il viaggio, cercando di ottenere un rimborso. Il rimborso non è mai arrivato ma, dopo 1000 e-mail e telefonate, siamo riusciti a cambiare le date e ri-prenotare per le vacanze di Pasqua 2019” scrive Chiara. Nei giorni scorsi aveva anche avvisati i follower che sarebbe partita soltanto con Fedez. Leone resterà a casa perché il viaggio è troppo lungo. Il bambino sarà a Milano con i nonni. I fan si sono divisi tra chi si complimenta con la coppia per la luna di miele e chi, invece, li critica per la decisione di non portare il bambino.



Intanto prima della partenza, la blogger sbriga gli ultimi impegni di lavoro, tra cui l'inaugurazione di un nuovo ufficio. Torta, palloncini, biscotti personalizzati e tanto rosa nel locale della Ferragni Collection. Chiara sorride. Posa per i flash e pensa ai bikini da sfoggiare in Polinesia...