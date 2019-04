clicca per guardare tutte le foto della gallery

Prosegue la vacanza polinesiana dei Ferragnez. E se Fedez ha dovuto posare nudo (con una noce di cocco opportunamente usata a coprire quello che andava coperto) per una scommessa persa, Chiara Ferragni la nudità se la gode fino in fondo, con un bagno in totale libertà. Ovvio che le foto postate su Instagram attirassero qualche commento dell'hater di turno, ma Chiara ha risposto a dovere. E la vacanza continua...