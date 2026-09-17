Benedetta Rossi torna al lavoro, al marito Marco la gestione delle chat di classe
La food blogger ha ripreso a girare le ricette e ha lasciato al marito la vita scolastica delle due figlie, gruppi WhatsApp compresi. Lui la prende con ironia: "Nessun buongiornissimo"
Benedetta Rossi è tornata ai fornelli, stavolta per lavoro. Nei suoi ultimi video social la food blogger, 53 anni, ha raccontato di aver ripreso a pieno ritmo dopo l'arrivo delle due figlie. A casa, intanto, il marito Marco Gentili, 54 anni, si è preso sulle spalle la gestione quotidiana delle bambine.
E anche qualcosa di più impegnativo: due chat di classe. "Sono tornata al lavoro, con i ragazzi stiamo scegliendo le ricette da girare. Per ora ho fatto un part time, ma adesso ho la testa per cominciare", ha spiegato Benedetta dal suo studio.
Benedetta Rossi e la nuova routine con le figlie
La coppia, da sempre al centro dei contenuti che hanno reso Benedetta uno dei volti più seguiti della cucina di casa in Italia, ha scelto di condividere con i follower anche questa fase. Le bambine, a sentire la mamma, si sono ambientate senza difficoltà: "Vanno a scuola volentieri, si sono inserite subito, hanno già una marea di amichetti".
La divisione dei ruoli è chiara. "Marco fa il papà a tempo pieno. La mattina le porta, le riprende, prepara la merenda, le accompagna al parco", ha detto Benedetta. Poi il dettaglio che ha fatto sorridere molti genitori: è lui l'unico iscritto ai gruppi WhatsApp della scuola. "C'ho messo lui, mi sembrava giusto così", ha ammesso lei ridendo.
Marco Gentili nelle chat di classe: "Sfatiamo il mito"
Tra i commenti, in tanti le hanno dato ragione, tirando in ballo i famigerati messaggi del buongiorno. Marco però difende la categoria: "Le chat sono molto ordinate, sobrie. Per ora solo consigli utili e avvisi. Io sono un genitore con poca esperienza, ma non ci sono buongiornissimi. Bisogna sfatare questo falso mito".
Schiscette, borracce e occhialetti da piscina
Il racconto della sua giornata tipo ha il ritmo di una piccola maratona. "Adesso preparo le schiscette tra sandwich, piadine, pancake, frutta. Poi riempio le borracce, le metto nello zainetto e ci avviamo verso la scuola. Le accompagno e di solito mi scordo pure di aver preso il caffè". Una fatica che non pesa: "Ma è bellissimo".
Anche i pomeriggi richiedono organizzazione, perché le bambine hanno impegni diversi: una fa nuoto, l'altra danza. "Mi devo ricordare cambio, ciabattine, cuffie, occhialetti. Sarà una giornata abbastanza piena", ha detto Marco, che si porta avanti già dalla sera prima pensando alla colazione. Il resto, probabilmente, arriverà per messaggio dalla chat di classe.