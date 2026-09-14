Federica Pellegrini: "Terzo figlio? Già così siamo al collasso"

Federica Pellegrini © Instagram
Federica Pellegrini torna a mettersi alla prova in una competizione fisica che riunisce cento concorrenti tra sportivi, personaggi dello spettacolo e volti meno conosciuti. Un'esperienza che per la "Divina" ha avuto anche un retroscena inaspettato: durante le registrazioni era già incinta della secondogenita Rachele, anche se ancora non lo sapeva.
Oggi, però, racconta una quotidianità diversa rispetto a quella da campionessa e, nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, mette subito in chiaro una cosa: la famiglia non è destinata ad allargarsi ancora. "Al momento non ci sarà un terzo figlio, già così siamo al limite del collasso", ha spiegato. Oggi la priorità sono Matilde, due anni e mezzo, e Rachele, cinque mesi, entrambe nate dal matrimonio con Matteo Giunta.
Federica Pellegrini e il rapporto con le figlie
Rachele, nata il 2 aprile 2026, è arrivata prima del previsto: "È stata una sorpresa, è arrivata in un momento in cui non cercavamo un secondo figlio", racconta Pellegrini. Allo stesso tempo, è stata l'occasione per vivere la maternità in modo diverso rispetto all'esperienza con la primogenita Matilde. Quel parto, infatti, era stato particolarmente difficile, concluso con un cesareo d'urgenza dopo due giorni di travaglio.
Per la seconda figlia, Pellegrini ha invece scelto un cesareo programmato. "Con Matilde ero distrutta ancor prima di iniziare a fare la mamma, con Rachele l'esatto opposto", ha raccontato. Anche il carattere delle due bambine è molto diverso. Rachele, spiega l'ex nuotatrice, è tranquilla e sorride spesso alla sorella maggiore. Matilde è affettuosa con lei, anche se resta gelosa del rapporto con la mamma e rivendica spesso Pellegrini tutta per sé.
Il rapporto con Matteo Giunta
Nella vita familiare anche Matteo Giunta avrebbe trovato un nuovo equilibrio. Pellegrini racconta come suo marito oggi sia più presente e più sicuro rispetto ai primi mesi come genitore. L'esperienza con la figlia Matilde sembrerebbe aver aiutato entrambi. Gli spazi per la coppia si sono però ridotti al minimo: con due figlie e quattro bulldog francesi, le giornate sono scandite dagli impegni familiari e il tempo da trascorrere insieme arriva soprattutto la sera, quando le bambine sono finalmente a letto.
Lo sport, intanto, continua a essere una presenza fondamentale in casa Pellegrini: lei vorrebbe che entrambe le figlie crescessero praticandone almeno uno, lasciando a loro la libertà di scegliere quale strada seguire. Matilde sembra già particolarmente a suo agio in acqua, mentre anche Rachele ha fatto i suoi primi piccoli "bagnetti" in piscina.
Federica Pellegrini presidente del Coni?
Accanto alla famiglia resta il lavoro all'interno delle istituzioni sportive. Pellegrini prosegue il suo impegno nel Cio e nel Coni ed è anche nella Commissione di Coordinamento di Brisbane 2032. Un'esperienza che le sta permettendo di conoscere da vicino la macchina organizzativa che accompagna la preparazione di un'Olimpiade.
Alla domanda su una possibile futura candidatura alla presidenza del Coni, la Divina non esclude nulla. Considera, però, l'ipotesi prematura e riconosce che ci sono persone più preparate, oltre a non voler sacrificare il tempo da trascorrere con le figlie. "Oggi dico di no, tra dieci anni chissà", ha risposto.