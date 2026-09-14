Federica Pellegrini: "Terzo figlio? Già così siamo al collasso"

Oggi, però, racconta una quotidianità diversa rispetto a quella da campionessa e, nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, mette subito in chiaro una cosa: la famiglia non è destinata ad allargarsi ancora. "Al momento non ci sarà un terzo figlio, già così siamo al limite del collasso", ha spiegato. Oggi la priorità sono Matilde, due anni e mezzo, e Rachele, cinque mesi, entrambe nate dal matrimonio con Matteo Giunta.