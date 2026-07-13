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© Instagram |  Federica Pellegrini e la figlia Matilde 
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Settimana Mamma-Figlia

Federica Pellegrini in vacanza con la figlia Matilde: le foto più belle

La Divina ha trascorso dei giorni con la primogenita in Sardegna, tra tuffi in piscina e passeggiate sulla spiaggia

13 Lug 2026 - 13:52
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