Una foto semplice, il figlio appena nato tra le braccia e una dedica che mescola emozione e ironia. Frank Matano è diventato papà per la prima volta e ha scelto di raccontarlo sui social soltanto dopo qualche giorno, sorprendendo così anche molti dei suoi follower. Il comico e conduttore televisivo, 36 anni, ha pubblicato uno scatto insieme al piccolo Marcello, nato quattro giorni prima dell'annuncio.