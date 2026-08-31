Frank Matano e Saint Motel a "Colorado"
© ufficio-stampa
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Nella foto pubblicata su Instagram, il comico ha dato sfoggio della sua consueta ironia: "Ha solo quattro giorni ma si comporta già come se ne avesse otto"
Frank Matano e il figlio Marcello © Instagram
Una foto semplice, il figlio appena nato tra le braccia e una dedica che mescola emozione e ironia. Frank Matano è diventato papà per la prima volta e ha scelto di raccontarlo sui social soltanto dopo qualche giorno, sorprendendo così anche molti dei suoi follower. Il comico e conduttore televisivo, 36 anni, ha pubblicato uno scatto insieme al piccolo Marcello, nato quattro giorni prima dell'annuncio.
Nell'immagine Matano appare di profilo mentre tiene con grande tenerezza il neonato tra le braccia, accanto a una finestra. A commento della fotografia ha scritto una dedica rivolta sia al figlio sia alla compagna Ylenia Azzurretti: "Tanto grato di averti nella mia vita e di poter essere al fianco della mia amata Ylenia Azzurretti".
Poi, fedele al suo stile, Frank Matano ha aggiunto una battuta sul neonato: "Marcello ha solo quattro giorni ma si comporta già come se ne avesse otto". Un modo ironico per accompagnare un momento evidentemente molto importante per il comico, che ha deciso di mantenere il lieto evento lontano dai riflettori per i primi giorni.
La nascita del bambino non era stata infatti comunicata immediatamente. Matano e la compagna hanno preferito vivere in privato i primi momenti da genitori, prima di condividere pubblicamente la notizia. Il post ha così trasformato quello che era stato fino a quel momento un evento rigorosamente personale in un'improvvisa festa sui social.
La dedica ha ricevuto rapidamente numerosi messaggi di congratulazioni da parte di amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Tra gli altri hanno fatto arrivare i propri auguri Maria Sole Pollio, Elettra Lamborghini, Edoardo Ferrario, Micol Sarfatti, Gabriele Dello Buono e Celeste Pistillo.
Per Matano la nascita di Marcello rappresenta un nuovo capitolo della relazione con Ylenia Azzurretti, regista e sceneggiatrice di 36 anni, originaria del Casertano come lui. La loro storia è stata sempre vissuta con grande discrezione e senza una costante esposizione sui social o sulle cronache dello spettacolo. I due si conoscono da diversi anni e si sono avvicinati durante il periodo della pandemia grazie ad alcune amicizie comuni. Lo stesso Matano aveva raccontato in passato di aver incontrato Ylenia attraverso una comitiva di amici e di avere scoperto che proveniva da un paese vicino al suo, nella zona di Carinola.
La scelta di non rendere pubblica immediatamente la nascita di Marcello è quindi coerente con il modo in cui Matano e Azzurretti hanno gestito la loro relazione fin dall'inizio. Anche quando il comico ha parlato della compagna, lo ha fatto senza trasformare la loro vita privata in un appuntamento fisso per il pubblico.
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