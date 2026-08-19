Dopo tante voci e le supposizioni circolate nelle ultime settimane, è arrivata finalmente la conferma degli interessati: Luca Argentero e Cristina Marino aspettano il loro terzo figlio. A dare l'annuncio sono stati proprio i due, attraverso i social, scegliendo un'immagine intima e delicata per condividere con il pubblico una notizia attesa da tempo. Nella fotografia, scattata al mare e in bianco e nero, Cristina Marino appare abbracciata al marito, con Argentero che la stringe da dietro.