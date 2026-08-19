Luca Argentero e Cristina Marino annunciano il terzo figlio in arrivo: "La vita, ancora"
La coppia, già genitori di Nina e Noè, ha dato l'annuncio sui social con una tenera foto in bianco e nero e l'attore scherza: "Dobbiamo cambiare macchina"
Dopo tante voci e le supposizioni circolate nelle ultime settimane, è arrivata finalmente la conferma degli interessati: Luca Argentero e Cristina Marino aspettano il loro terzo figlio. A dare l'annuncio sono stati proprio i due, attraverso i social, scegliendo un'immagine intima e delicata per condividere con il pubblico una notizia attesa da tempo. Nella fotografia, scattata al mare e in bianco e nero, Cristina Marino appare abbracciata al marito, con Argentero che la stringe da dietro.
Il pancione è ancora appena accennato, ma sufficiente a rendere inequivocabile il messaggio. A corredo dello scatto, poche parole che racchiudono tutta l'emozione del momento: "La vita, ancora". Il post ha immediatamente conquistato i follower, che hanno riempito la coppia di auguri e messaggi di affetto. Un’ondata di congratulazioni che ha accompagnato l’annuncio di un nuovo capitolo nella storia della famiglia.
La battuta di Luca Argentero
L'attore ha scelto di accompagnare alla dolcezza del momento anche una nota di ironia: "Amore, dobbiamo cambiare macchina". Poco dopo è arrivato anche un semplice e diretto "Ti amo", rivolto alla moglie. Un messaggio breve, ma capace di aggiungere un tocco ancora più personale all’annuncio.