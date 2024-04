Le foto dalle Maldive di Luca Argentero e Cristina Marino

Luca Argentero e Cristina Marino

sono una coppia felicissima e in vacanza alle Maldive lo sono ancora di più. "Il mio buongiorno" scrive l'imprenditrice pubblicando un ritratto di suo marito che sfoggia uno dei suoi favolosi sorrisi. L'attore invece posta una foto della moglie in spiaggia, distesa al sole a pancia sotto, bellissima e spensierata in un momento di relax. I due regalano assaggi della loro pace ai follower, qualche scorcio con i bambini ripresi da lontano, paesaggi mozzafiato e acqua cristallina.