Battesimo bucolico in giardino per il secondogenito della coppia

Subito dopo le sfilate milanesi e gli impegni della moda, la coppia si ritaglia un pomeriggio di sole e tranquillità per brindare al battesimo del secondogenito. Nessun annuncio social ma solo qualche dettaglio nelle Storie dei due svela l’evento romantico e dolcissimo tra la natura e la scelta delle nuance bianco e verde pallido per allestimento e torta.

Seduto sulle gambe di mamma Cristina Marino Noè Roberto Argentero sfodera la sua mise della festa. Indossa un pagliaccetto color panna e ai piedi porta un paio di scarpine in tessuto dello stesso colore della borsetta della modella. Lei veste un abito elegante e scollato color crema. Cristina pubblica la foto della manina del bimbo insieme alla sua e a quella di papà Luca Argentero e scrive “Noi”. Anche la sorellina Nina Speranza è protagonista della giornata con i suoi capelli biondi raccolti in due dolcissime treccine e un abitino bianco. Il panorama è romantico con vista sulla pianura e sulle città circostanti e un cielo azzurro che illumina la scenografia. Il party è allestito all’aperto e la torta è delle stesse tonalità del bianco e verdino scelte per i fiori.

Frenesia alle sfilate Le giornate prima del battesimo di Noè Roberto sono state campali per Cristina Marino, 30 anni. La moglie di Luca Argentero ha partecipato alla Fashion Week milanese partecipando a numerosi eventi con look sempre più intriganti e sensuali. A casa però c’era l’attore ad aspettarla e a coccolarla. Sui social le ha scritto: “Grazie amore per la nostra prima estate in 4, sei il sole che ci illumina e scalda. Tu risa me da risa, tu calor me da valor… sei la nostra casa”. “Ti amo molto” ha replicato lei.