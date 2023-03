Luca Argentero e Cristina Marino al parco, giochi e coccole con i figli

Camminano tra i viali spingendo passeggino e carrozzina, poi si fermano alle giostre per far divertire la bimba più grande, un vero peperino.

Per la passeggiata al parco Luca Argentero ha scelto un look comodo e casual, con pantaloni larghi, smanicato, sneakers e cappellino. Cristina Marino invece non rinuncia all'eleganza e indossa blazer chiaro e stivali. Si godono il tiepido sole primaverile a spasso tra gli alberi, poi si fermano per un momento di giochi con Nina Speranza che si lascia incuriosire mentre il papà tradisce qualche momento di noia e sonnolenza.

Il conflitto con i paparazzi Quando si presenta l'occasione, i flash scattano all'impazzata dietro a Luca Argentero e Cristina Marino, ma il rapporto della coppia con i paparazzi è conflittuale. Di recente si sono scagliati contro un fotografo che li aveva sorpresi durante una passeggiata all'aperto subito dopo la nascita di Noè Roberto. Anche in passato avevano dato il via a una polemica social, dopo che erano stati ripresi durante lo shopping con Nina Speranza. "Siamo indignati, schifati e rammaricati" avevano detto in quell'occasione i due attori. Per loro la privacy, soprattutto quella dei figli, è sacra.