Luca Argentero e Cristina Marino sono genitori: è nata Nina Speranza

Il nome è rimasto top secret fino alla fine, ma già si sapeva che la cicogna avrebbe portato un fiocco rosa e che il parto era imminente come facevano pensare foto e commenti social degli ultimi giorni. Per la coppia Nina Speranza è la prima figlia. Lui, 42 anni, è stato sposato con Myriam Catania e ha conosciuto la sexy influencer sul set del film “Vacanze ai Caraibi” nel 2014. E’ stato un colpo di fulmine che li ha portati nel giro di qualche settimana alla convivenza e dopo qualche tempo alla decisione di allargare la famiglia. Avevano annunciato di essere in dolce attesa con uno scatto in bianco e nero che li ritraeva felici e sorridenti, mano nella mano, con lo stetoscopio sul pancino. Anche per la nascita di Nina Speranza hanno scelto un’immagine in bianco e nero della manina che stringe quella dei genitori.

E’ scattata una pioggia di auguri social da Melissa Satta ad Ambra (“Tutto l’amore del mondo”), passando per Laura Chiatti (“Benvenuta grande amore”), Linda Morselli (“Che meraviglia, auguri ragazzi”), Martina Pinto, Eva Riccobono, Matilde Lutz (“Guerrieri della luce”), Raz Degan (“E’ nata una nuova mamma”), Rocio Munoz Morales (Bienvenida Nina... E auguri a voi... A te amica mia, mamma meravigliosa!”), Costanza Caracciolo, Valentina Ferragni, Cristina Chiabotto, Giorgia Gabriele, Matilde Gioli, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Alessandra Amoroso, Diana Del Bufalo, Francesca Chillemi, Camilla Filippi e tanti altri…

