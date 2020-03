Luca Argentero e Cristina Marino: lui suona la chitarra, lei gli taglia i capelli

Hanno scelto di vivere questi giorni complicati in Umbria, in una casa con giardino a Città della Pieve. Luca Argentero e Cristina Marino stanno trascorrendo la loro quarantena mentre si preparano a diventare genitori del loro primo bebè. L’influencer aspetta una bambina e passa in campagna queste settimane di isolamento occupandosi dell’attore: per lui si improvvisa anche barbiere. In cambio Luca suona la chitarra e coccola Cristina.

L’attore ed ex gieffino ha raccontato in tv come sta vivendo questa quarantena: “Avremmo voluto vivere questo momento in maniera più serena, ma ci proietta verso un futuro diverso, non c’è niente di meglio che pensare alla vita – dice annunciando un fiocco rosa tra poco: “Sarà una femmina e so solo che sarò rovinato...”. Innamorato e felice dice che vorrebbe avere tre figli, ma intanto si gode la gravidanza di Cristina che per lui prova anche a fare la parrucchiera. “Il barbiere è sempre aperto se hai Cristina Marino” scrive ironico l’attore a corredo di uno scatto della coppia.

Argentero e la Marino, che è di 13 anni più giovane di lui, si sono conosciuti cinque anni fa sul set di “Vacanze ai Caraibi”. Luca ha alle spalle un matrimonio concluso con Myriam Catania, ora legata a Quentin Kammermann e già mamma.

