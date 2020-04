Da Luca Argentero una dedica d’amore a Cristina Marino e al suo pancione nudo

Luca Argentero sta per diventare papà e, in attesa della nascita della sua piccolina, trascorre una quarantena bucolica in una villa immersa nel verde dell'Umbria, insieme a Cristina Marino. Ha compiuto 42 anni e ne ha approfittato per una dedica piena d'amore per la sua compagna e per il bebè che sta per arrivare, condividendo sul suo profilo Instagram uno scatto intimo e romantico, in cui l'attrice mostra il pancione nudo.