Argentero e Marino "schifati e indignati" per la pubblicazione delle foto della figlia: "Nina ve la mostriamo noi"

“Siamo indignati, schifati e rammaricati di come la parola rispetto venga a mancare davanti al denaro. Siamo disgustati nel vedere… che la faccia di una neonata venga pubblicata… è immorale venire meno alla volontà di un genitore… Io e il mio compagno avevamo deciso di tutelare la cosa più preziosa che abbiamo”. Usa parole forti Cristina Marino per scagliarsi contro i giornali che hanno pubblicato le foto della figlia Nina Speranza. In un post e in alcuni lunghi video social lei e Luca Argentero spiegano perché alla fine hanno deciso di far vedere la figlia.

“Come sapete parliamo poco in coppia ma ci tenevamo a condividere con voi un accaduto molto spiacevole che ci porta a essere schifati e indignati, sono due aggettivi forti, ma è ciò che proviamo. Nina ancora una volta è stata pubblicata in maniera molto esposta su un giornale”, dice la Marino nelle storie mostrando tutta la sua rabbia di mamma che cerca di proteggere la sua bambina. “Sicuramente ci sono cose più gravi in questo momento nel mondo, ma è grave tutto ciò che ti tocca da vicino e questa cosa ci tocca molto da vicino” aggiunge Luca Argentero.

“Avevamo deciso di evitare a Nina un’esposizione pubblica”, spiega l’attore. “Ma soprattutto avevamo deciso di fare quel che ca..o ci andava di fare, da madre, da padre siamo legittimati a fare quello che secondo noi è giusto, idoneo a nostra figlia”, precisa furibonda la influencer.

“Abbiamo iniziato a capire perché tante persone scelgono di pubblicare i figli”, continua Cristina Marino. “Siamo stati privati del diritto di decidere se farlo o meno… Alcuni personaggi forse decidono di postare i propri figli per evitare che ci sia un accanimento in questo senso”. E proprio per evitare un ulteriore “accanimento”, la coppia che parla con la bambina tra le braccia, mostra una bellissima inquadratura della loro piccolina dagli occhi azzurri e dallo sguardo tenerissimo. “Vi presentiamo la piccola Nina… - dicono - condivideremo con voi un po’ di più proprio per questo”.

