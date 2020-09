Luca Argentero, le sue schermaglie amorose sono dolcissime Instagram 1 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra i follower, anche Raz Degan e Alessia Ventura gli mandano cuori. I like piovono e Cristina Marino è emozionata e felice. La coppia ha vissuto la fine della gravidanza in lockdown e poi è arrivata Nina Speranza e la felicità per una ritrovata libertà. Ora si godono la loro bimba.

Cristina ha ritrovato una forma perfetta a soli tre mesi dal parto e spesso i fan l’accusano di mangiare poco e allenarsi tanto. La influencer risponde per le rime e posta foto bellissime in bikini. Luca punta i dettagli con la piccolina. In una foto sull’amaca scrive: “Ho incontrato una ragazza interessante, ci siamo fermati a parlare un po’, dice di essere felice...”. Le dediche dell’attore alla sua Nina sono tante e tutte dolcissime.

