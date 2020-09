Cristina Marino da capogiro in bikini, 3 mesi dopo il parto

Bellezza, sex-appeal e un piglio deciso per la neomamma Cristina Marino. La compagna di Luca Argentero, a tre mesi dalla nascita di Nina Speranza, posta foto incantevoli in costume dove mostra la splendida forma. E a chi l’accusa di mangiare solo insalata e avocado oppure di avere tanto tempo libero a disposizione o ancora di essersi rifatta, replica per le rime.

Ha partorito a fine maggio e per tutta l’estate ha documentato la sua esperienza di mamma di Nina Speranza tra tenerezze con la piccola, coccole con Luca e trucchetti per rimettersi in forma. Attivissima sui social e impegnata in un programma di fitness, la Marino ha dato consigli su come mantenersi in forma, quale alimentazione privilegiare, come combattere i morsi della fame e scegliere un regime alimentare completo ma salutistico.

I risultati si vedono sulla sua pelle: un fisico asciutto e perfetto a soli tre mesi dal parto, come mostrano gli scatti che pubblica sul suo profilo. I follower la riempiono di like, ma c’è anche chi la critica. Non le manda certo a dire e risponde per le rime a chi la accusa di essere rifatta o di mangiare solo insalata. “Di chi parli? Forse hai sbagliato foto” risponde ironica. E per chi le chiede consigli per gli attacchi di fame, Cristina dispensa prodotti ad hoc per ognuno.

