In forma a pochi mesi dal parto, guarda che belle le neomamme vip

In bikini o con abiti attillati, le neomamme vip non esitano a sfoggiare le forme pochi mesi dopo la gravidanza, da Costanza Caracciolo a Silvia Provvedi e Lodovica Comello . Tra chi è fiera di aver subito ritrovato la linea e chi è orgogliosa di quei chiletti in più ancora da smaltire, chi mostra l'addome perfetto e chi fa vedere le smagliature... tutte affrontano la loro estate con il sorriso dimostrando che, alla fine, quello che conta è essere felici.

Beatrice Valli ha difeso come una leonessa il suo diritto a mostrare il suo corpo così com'è. Attaccata dagli hater riguardo alla sua forma fisica, ha risposto per le rime: "Non hanno rispetto per i momenti e per le persone. Forse tanta gente non ha idea di cosa voglia dire mettere al mondo un figlio, anzi 3 in questo caso. Il corpo di una donna cambia e sentirsi dire queste cose non è rispettoso" ha tuonato via social. Anche Ashley Graham non vuole nascondere i segni lasciati dalla gravidanza e su Instagram fa vedere noncurante le smagliature sul ventre.

La Caracciolo è diventata mamma di Isabel a marzo e dopo qualche ritrosia iniziale ha condiviso su Instagram il primo scatto in costume, con pancia piatta in bella vista. In forma perfetta anche Clarissa Marchese e Irene Cioni, mamme da inizio anno e con silhouette da urlo. A maggio Cristina Marino è diventata mamma di Nina Speranza, nata dall'amore con Luca Argentero: ha ripreso subito gli allenamenti e poche settimane dopo era già a bordo piscina ad ammaliare i follower in bikini o in topless.

