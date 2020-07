Ashley Graham incontenibile in bikini, sfoggia forme e smagliature

Mostrarsi seminuda non è mai stato un problema per Ashley Graham , e dopo la maternità è ancora più orgogliosa di sfoggiare il suo corpo. Sempre in prima linea nella lotta contro il body shaming, la modella plus size si fa vedere per quello che è, fiera anche di difetti e imperfezioni. Le smagliature sulla pancia sono un ricordo che le ha lasciato la gravidanza, e lei non ci pensa nemmeno a nasconderle: più incontenibile che mai le fa risaltare in primo piano mentre posa in bikini per uno scatto social.

"Alcune cose che adoro: un costume da bagno carino e un servizio fotografico in cortile con la famiglia! Ci siamo divertiti così tanto a sfruttare al meglio questa estate in Nebraska e questi abiti mi fanno sentire bene per la mia prima estate da mamma!" ha scritto Ashley su Instagram mettendo in mostra la sua esubernaza in due pezzi. Décolleté bombastico, smagliature in bella mostra e il sorriso sicuro di chi è perfettamente a suo agio con il suo corpo.

A gennaio la Ghraham ha dato alla luce Isaac, il suo primogenito avuto da Justin Ervin. Il piccolino è protagonista di molti post della mamma, che non esita a documentare cambi di pannolino e poppate. I follower la apprezzano per la sua naturalezze e per la sua capacità di mettersi in gioco senza badare troppo alle critiche e lei ogni volta li ricompensa del loro affetto con post bollenti.

