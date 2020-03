Ashley Graham cambia il pannolino al figlio per terra

Prima una battaglia all’insegna del “body positive” mostrando il suo fisico oversize in tutte le sue curve, ora una campagna social contro i tabù della maternità. Ashley Graham è inarrestabile e dimostra giorno dopo giorno la sua nuova vita da mamma, Isaac è nato sei settimane fa e la modella cerca di essere una donna multitasking. Allatta al bar, usa il tiralatte in taxi e cambia il pannolino al suo bebè per terra al supermercato. “Il pannolino esplode” scrive la Graham postando lo scatto del piccolino a terra steso sul fasciatoio portatile. Se il bagno non è vicino, la modella trova subito il modo per pulire il suo piccolo.