Ashley Graham nuda mostra le smagliature a un mese dal parto

Ha partorito un mese fa. Ha sempre raccontato la sua gravidanza sui social postando scatti del pancione in crescita, ora mostra le smagliature post partum mantenendo fede alla sua promessa di condividere tutto della maternità ai suoi 10 milioni di follower. Ashley Graham, modella plus size di 32 anni, pubblica una foto nuda con seno stretto tra le mani e smagliature viola bene in vista, che le attraversano il ventre. La Graham ha scritto: “Me stessa. Alcune nuove storie”. E subito è arrivata una pioggia di like, tra cui quello di Chiara Ferragni.

La mamma di Ashley ha commentato: “Ne vale la pena. E' assolutamente meraviglioso”. La Graham ha dato alla luce Isaac lo scorso 18 gennaio nella sua casa di New York, durante un parto in acqua, aiutata dal marito Justin Ervin. E ha raccontato: “Ora mi sento come se non ci fosse nulla che io non possa fare”.

