Ashley Graham mamma social, il tiralatte sul taxi: altrimenti mi scoppia

Prima l’allattamento in diretta social, poi il corpo nudo solcato dalle smagliature lasciate dalla gravidanza e ora anche una sessione col tiralatte. Che fosse una mamma mulitasking la modella oversize Ashley Graham non era una novità. L’abbiamo vista col seno scoperto al bar mentre prendeva un caffè, mentre il piccolo Isaac ciucciava teneramente. Ora posta un video in cui usa il tiralatte per svuotare il seno. Nella didascalia del video girato in un taxi, dove la modella apre la giacca con naturalezza, ha scritto: "Di solito rispondevo alle email mentre ero in taxi, ora tiro il latte prima che il mio seno esploda”.