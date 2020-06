Ashley Graham sdentata: incidente con i biscotti

Non nasconde proprio nulla ai suoi follower. Ashley Graham posta un video in cui mostra il dente che si è rotto mentre mangiava i biscotti preparati dalla mamma. Il siparietto non è certo un bel vedere, ma la modella curvy non se ne cura. La 32enne, neomamma di Isaac, ha avuto l’incidente con un frollino di farina d’avena appena tolto dal congelatore…

Non è colpa della mamma della Graham, ma la modella non ha saputo resistere alla tentazione di assaggiare un dolcetto conservato in freezer. Lo ha tolto dal congelatore e lo ha assaggiato senza aspettare che si scongelasse. Al primo morso il dente si è rotto lasciando la modella tutta curve con antiestetico sorriso. Ma non si è certo scomposta. Ha filmato il siparietto e lo ha postato sui social per poi lasciare ai follower il finale dell’avventura con una fresca e bianchissima dentatura da sfoggiare (una volta ricorsa alle cure del dentista).

Ashley, sposata con Justin Ervin dal 2010, è da pochi mesi mamma di Isaac. Sui social ha condiviso ogni attimo della sua gravidanza e della sua maternità, senza tralasciare gioie e fatiche. In questo periodo di emergenza sanitaria ne ha approfittato per concentrarsi sulla sua nuova vita con il bebè tra le braccia.

