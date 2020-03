Ashley Graham allatta il figlio e mostra l'ascella non depilata

Di essere una paladina del body positive, Ashley Graham l'ha ormai dimostrato in ogni modo. E' sempre stata orgogliosa delle sue curve esplosive, e la maternità l'ha resa ancora più fiera. Mamma del piccolo Isaac, la modella plus size si batte via social per i diritti e la tutela delle donne incinte. Posta su Instagram un video in cui allatta il suo bambino, e chiede ai fan una piccola donazione per l'acquisto di camici e dispositivi medici da destinare al reparto maternità dell'ospedale di New York. Poi si mostra al naturale, esibendo anche l'ascella non depilata.

L'emergenza coronavirus è ormai arrivata negli Stati Uniti, portando con sé anche una serie di problemi collaterali. Con tutte le risorse degli ospedali ovviamente convogliate nell'arginare l'epidemia, alrti reparti restano sguarniti. L'ospedale di New York, per "risparmiare" mascherine e camici, non permette di far entrare in sala parto nessun familiare delle partorienti: una situazione che la Graham trova intollerabile. Sensibile al tema della maternità, rivolge un appello ai follower per chiedere loro di intervenire in questo senso. Ashley regista il suo videomessaggio mentre allatta al seno il piccolo Isaac. Lei parla rivolgendosi alla telecamera mentre è distesa sul letto e con indosso solo il reggiseno. Intanto, ignaro d tutto, il piccolino ciuccia di gusto.

In un altro video, Ashley è in canottiera bianca e scherza con i follower. Il suo corpo burroso non è un problema per lei, anzi ne fa motivo di vanto. Senza scomporsi fa vedere il braccio poco tonico e già, giù che c'è, scherza senza problemi anche sulla depilazione che, in tempo di quarantena e con un bimbo piccolo a cui badare, passa decisamente in secondo piano...

