Cristina Marino, neomamma nel mirino delle critiche: “Mangi poco e ti alleni troppo”

“Che palle! Ho pubblicato un video vecchio per scelta, anche se non nego che farò di tutto per tornare in forma quanto prima. Non è un messaggio sbagliato perché c’è scritto Monday Motivation... Riguardandolo mi ha fatto venire voglia di allenarmi, visto che non mi alleno da moltissimo e mi manca parecchio dato che è la mia vita. Così ho pubblicato un video, detto questo sicuramente fare un allenamento ad alta densità non va bene, parlo per me”, sottolinea la Marino, spiegando ai fan che non sta trascurando la sua maternità.



“Immagino non allatti?” le domanda qualcuno e lei subito risponde per le rime: “Sbagliato! Allatto. Se una si sente di allenarsi, fa bene a farlo, quando una mamma è felice, il bambino è felice”.

E non perde un colpo nemmeno sul brunch definito “misero” da chi la segue. “Non è un brunch misero, non sono deperita come vedete, sono in forma, anche perché una persona che non mangia o non mangiava non può fare l’allenamento che faccio io, quindi il mio messaggio non è mangiate poco, ma mangiate bene, motivo per cui su Bifancyfit ci sono dei piani nutrizionali, non delle diete. Cerchiamo di consigliare una sana e corretta alimentazione, non una dieta”. E poi parte con i consigli: “Quello che ci tengo a dirvi, come nel messaggio che vi ho dato quando ero incinta, è di non mangiare tutto quello che vi va quando vi va, anche nel post-parto. Fare uno stile di vita sano ed equilibrato, allenarsi appena uno si sente pronto e il medico vi dà il via, è tutto di guadagnato”.

Anche sull’allattamento ha la soluzione giusta: “La cosa dell’allattamento che devi mangiare molto di più è sbagliata: regolarsi e mangiare delle cose sane ed equilibrate, fare dei pasti bilanciati. Quindi ragazze che non sono incinta, mamme, future mamme: l’importante è fare uno stile di vita equilibrato e sano, allenarsi con costanza, mangiare bene sempre”, conclude rispedendo al mittente tutte le critiche.

