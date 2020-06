Cristina Marino e Luca Argentero, primo scatto di famiglia

Felicità virale e contagiosa per la coppia più glam della primavera: Cristina Marino e Luca Argentero posano in bianco e nero su Instagram con la loro piccolina tra le braccia. Nina Speranza è nata lo scorso 20 maggio e da allora ha riempito di gioia la vita dell’attore e della modella che regalano ai follower attimi di spensieratezza in famiglia. Le fotografie fanno il pieno di like.