Neonate vip, che scatti dolcissimi: dalla figlia della Seredova a quella di Argentero

Immagini dolcissime dai profili social delle neomamme Alena Seredova e Cristina Marino. Hanno partorito da pochi giorni e non stanno più nella pelle. Alena è al terzo figlio, eppure è emozionata come la prima volta. Dagli scatti in ospedale con Vivienne Charlotte tra le braccia insieme a papà Alessandro Nasi a quelli a casa, in cameretta con i fratelli Louis Thomas e David Lee Buffon. La Marino e Luca Argentero, invece, mostrano orgogliosi le gambette di Nina Speranza.