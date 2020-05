Alena Seredova presenta la sua bimba: si chiama Vivienne Charlotte

Felice e orgogliosa della sua piccola principessa, Alena Seredova presenta ai follower la terza arrivata: si chiama Vivienne Charlotte. La modella, ex di Gigi Buffon, posa con il compagno Alessandro Nasi stringendo tra le braccia la sua piccolina, la terza figlia dopo David Lee e Louis Thomas. Contenta come non mai sorride all’obiettivo e Nasi si appoggia dolcemente con gli occhi pieni di gioia.

“A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa” ha scritto poco dopo aver partorito la sua terzogenita e postando la foto della sua mano con un anello con la scritta “mom” al dito che accarezza quella della neonata.

Leggi anche>Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta: "Benvenuta principessa, a volte i sogni si avverano"

Alena Seredova, countdown al parto dalla clausura dorata Instagram 1 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Di recente la ex modella aveva confessato di essere emozionata per questa nuova gravidanza: sono passati dieci anni dalla nascita del suo secondogenito, “Non mi ricordo più niente” aveva detto. Con la sua bimba tra le braccia, invece, ricomincerà alla grande. Un nuovo inizio per Alena che ha ricostruito la sua vita insieme ad Alessandro Nasi, dopo la fine del suo matrimonio con il portiere Gigi Buffon. “E’ stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto. Valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fino a qui” aveva detto del suo amore con Nasi.



Leggi anche>Alena Seredova, countdown al parto dalla clausura dorata

Ti potrebbe interessare: