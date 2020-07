Luca Argentero e Cristina Marino tra dichiarazioni d’amore e confessioni

La Marino si è ritagliata qualche ora da dedicare ai follower, per rispondere alle domande ricorrenti, per ricordare che per tornare in forma serve forza di volontà e allenamento e lei ce li sta mettendo tutti. E’ felice con la sua bimba tra le braccia, anche se ricorda che a volte dorme poco.

Anche papà Luca Argentero se la cava alla grande nel suo nuovo ruolo con Nina. Posta alcuni scatti con la sua bimba e fa impazzire i follower. Poi pubblica una foto in piscina e scrive: “Luce e acqua, alle piante serve solo luce e acqua…” Immediata la risposta della Marino: “A me solo tu”.

