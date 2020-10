Cristina Marino e Luca Argentero, shopping con la neonata

Shopping in famiglia per Luca Argentero e Cristina Marino , paparazzati dal settimanale Chi in centro a Milano con la piccola Nina Speranza . La bimba, nata a maggio, è l'orgoglio di mamma e papà che non si separano un attimo da lei e la guardano con occhi pieni d'amore. L'attore la tiene in braccio mentre passeggia, poi con la bambina nel passeggino entra in un lussuoso negozio di orologi per fare acquisti.

Che in famiglia ci sia grande feeling, si vede anche dall'abbigliamento. Luca e Cristina hanno scelto un look coordinato per il giro di shopping milanese. Cappellino in testa per entrambi, camicia bianca lei e t-shirt dello stesso colore, e nero per la parte bassa: minigonna a pois svolazzante per la Marino, bermuda per il suo compagno. L'attrice ha poi completato la sua mise con un paio di sensualissimi stivali cuissard in pelle nera.

Nina Speranza ha portato tanta gioia in famiglia, e Cristina si dice già pronta a replicare. D'altronde la gravidanza non ha portato grossi sconvolgimenti: tutto è filato liscio e a pochi mesi dal parto è già tornata in forma perfetta. La prima estate in tre per la famiglia Argentero è trascorsa serena: tra mare, colline e montagna non si sono fatti mancare nulla. Ora sono pronti ad affrontare l'autunno che sarà pieno d'amore.

