Cristina Marino e Luca Argentero, è nato il secondo figlio

Leggi Anche Luca Argentero e Cristina Marino svelano il sesso del bebè in arrivo

Luca Argentero e Cristina Marino hanno celebrato San Valentino con post e dediche social, e hanno festeggiato a casa con la loro Nina Speranza. Il loro regalo ci ha messo qualche giorno ad arrivare, ma non poteva essere più bello. Si tratta di un fiocco azzurro che riempie di gioia il cuore di entrambi, ma quello della neomamma in particolare: "La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. L'amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale. La gag che ci diverte molto è quando le chiediamo quanto ci voglia bene e lei risponde: "A papi tanto, a mami poco'", ha raccontato al settimanale Grazia.

Leggi Anche Cristina Marino si allena con il pancione e scatena la polemica

La gravidanza Cristina Marino ha annunciato la seconda gravidanza a settembre con un post social in cui appare al mare con Luca Argentero e Nina Speranza e il pancione appena accennato. Per i primi mesi ha preferito tenere riservata la notizia ma una volta uscita allo scoperto ha sfoggiato le forme con orgoglio: prima il debutto sul red carpet del Festival di Venezia, poi è arrivata la copertina di Vanity Fair. Durante la dolce attesa non ha rinunciato all'allenamento (il fitness è la sua grande passione che, nel tempo, ha anche trasformato in business): ha mostrato ai follower i suoi workout premaman, attirandosi talvolta critiche velenose.