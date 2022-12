Luca Argentero e Cristina Marino svelano il sesso del bebè in arrivo

Dopo Nina è in arrivo un altro bebè, atteso per la primavera, e la coppia si prepara ad accoglierlo con tutto l'amore possibile. Sulle pagine del settimanale Grazia i due attori svelano il sesso del nascituro: "E' ufficiale, sarà maschio".

"La mia speranza è che si innamori perdutamente di me" scherza Cristina Marino. "L'amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale. La gag che ci diverte molto è quando le chiediamo quanto ci voglia bene e lei risponde: "A papi tanto, a mami poco'", racconta l'attrice. Luca Argentero è un papà molto affettuoso con la sua bambina, e i rari scatti che pubblica sui social insieme alla figlia riempiono di tenerezza il cuore dei follower.



La gravidanza - Luca Argentero e Cristina Marino hanno annunciato a settembre la seconda gravidanza dell'attrice. Lei per i primi mesi ha tenuto nascosto il pancione ma una volta uscita allo scoperto non si è più tirata indietro dallo sfoggiarlo con orgoglio. Il debutto è stato sul red carpet del Festival di Venezia, con le curve da futura mamma fasciate dall'abito da sera nero. Un post dell'attrice con la pancia nuda e la didascalia: "Il Sole dentro" aveva fatto credere ai follower che fosse in attesa di una femmina e che il commento fosse un indizio sul nome. L'ipotesi sul sesso si è rivelata sbagliata, ma sul nome la coppia non si è sbilanciata.

Genitori di Nina Speranza - Per quanto riguarda Nina Speranza, Luca Argentero e Cristina Marino hanno scelto la via della discrezione. Nata nel maggio 2020, la piccola non è mai stata mostrata in volto. Nelle foto social in cui compare è sempre presa di spalle o con il volto mascherato. Una scelta motivata con la volontà di "proteggere la cosa più preziosa che abbiamo", hanno fatto sapere ai follower insistenti.

La storia d'amore - Cristina Marino e Luca Argentero si sono sposati nell'estate del 2021 con una cerimonia molto intima nella loro villa di Città della Pieve, in provincia di Perugia. La loro relazione è sbocciata sul set del cinepanettone "Vacanze ai Caraibi". Un amore forte e indistruttibile, cementato dalla nascita di Nina Speranza e che ora diventerà ancora più solido con l'arrivo del fratellino.