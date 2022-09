Cristina Marino, il pancione esplosivo in cover

La moglie di Luca Argentero ha annunciato di essere in dolce attesa poco prima di sbarcare a Venezia, dove si è presentata al fianco dell’attore con le sue curve lievitate in bella vista. Dopo la piccola Nina Speranza, aspetta un altro bebè e per la coppia è una gioia enorme.

Cristina Marino mostra con orgoglio il suo pancione esplosivo. Non vedeva l’ora di raccontare a tutti che una nuova cicogna era in volo (Argentero invece ha confessato: “Avrei preferito tenere ancora un po’ la notizia solo per noi”). In laguna con Luca Argentero aveva sfilato sul red carpet mostrando le nuove linee della dolce attesa e ora posa su “Vanity Fair” più sensuale che mai davanti all’obiettivo di Anna Dello Russo e Giampaolo Sgura. L’abito le sottolinea il pancione e lei con sguardo fiero e intrigante sfida l’obiettivo.

Sui social piovono i complimenti delle amiche di Cristina Marino: da Matilda Lutz a Eva Riccobono passando per Giusy Buscemi (che da neomamma scrive: “Quasi mi manca il pancione”), Michela Coppa, Alessia Ventura, Anna Foglietta, Flavia Arditi (commenta: “Bona amica mia”), Federica Fumagalli (che scrive: “Stupenda”). Su tutti vince il commento del marito: Luca Argentero replica con una faccina con gli occhi a forma di cuore.



Cristina Marino e Luca Argentero hanno già una bimba, Nina Speranza nata nel maggio del 2020. Ma la coppia, che si è giurata amore eterno a Città della Pieve nel giugno del 2021 con una cerimonia riservata e super romantica, non ha mai fatto mistero di desiderare una famiglia numerosa. “Se fosse per Luca metteremmo al mondo una squadra di calcio” aveva detto tempo fa la Marino. Del resto, come conferma la influencer l’attore è un “papà incredibile”.