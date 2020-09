Dieci impegni per fare la differenza

Azienda leader nel petcare, da anni Purina profonde un grandissimo impegno per realizzare concretamente la propria mission: migliorare la vita dei pet e delle persone che li amano. E per farlo ha coinvolto esperti, proprietari di animali, veterinari e opinion leader individuando 10 impegni per promuovere il ruolo positivo dei pet nella società, valorizzando l’impatto sociale del rapporto tra animali e persone, e per ridurre l’impatto ecologico delle attività dell’azienda. Dieci obiettivi concreti che stanno guidando le iniziative dell’azienda e che dovranno essere portati a compimento entro il 2023, ma che già adesso stanno facendo la differenza migliorando le vite dei pet, delle comunità e dell’ambiente.

Si tratta di impegni mirati, che vanno dall’innovazione per migliorare la salute e il benessere degli animali da compagnia alla trasparenza di prodotto, dall’eliminazione dei coloranti artificiali a programmi di prevenzione per ridurre il rischio di obesità nei pet, passando attraverso la promozione della presenza degli animali d’affezione nei luoghi di lavoro, i programmi di educazione sul possesso responsabile di animali, e la promozione dell’adozione di animali domestici anche attraverso la piattaforma #Benvenutoacasa in collaborazione con l’Enpa. E infine, tra i punti del programma vi sono anche la creazione di posti di lavoro per i giovani, il miglioramento dell’impatto ambientale degli imballaggi e l’approvvigionamento responsabile delle materie prime.

Dieci impegni che, individuati nel 2016, hanno già iniziato a produrre risultati: nel 2017 è stato presentato il primo report “Purina in Society” per analizzare i progressi ottenuti, mentre il secondo rapporto, relativo al 2018, ha illustrato i nuovi progressi con esempi concreti di come in 40 Paesi, tra cui l’Italia, Purina stia lavorando per raggiungere gli obiettivi e di come persone e comunità stiano sperimentando la benefica influenza positiva degli animali da compagnia nella vita quotidiana. Obiettivi che, sottolineava nell’introduzione Bernard Meunier, Ceo di Nestlè Purina PetCare EMENA, esprimono “la nostra profonda convinzione, che quando le persone e gli animali vivono insieme la vita sia migliore”, per gli uni e per gli altri.

Così, mentre le iniziative relative ai 10 impegni procedono a passo spedito per arrivare al traguardo del 2023 (per un paio di punti l’obiettivo è già stato raggiunto con largo anticipo, e per diversi altri il completamento è già in fase molto avanzata, oltre il 50%), Purina sta promuovendo iniziative che lasceranno un segno indelebile a prescindere. Come ad esempio la collaborazione con Enpa per sensibilizzare sulla piaga dell’abbandono degli animali e per promuovere, anche attraverso una piattaforma dedicata grazie all’iniziativa #Benvenutoacasa, l’adozione di cani e gatti attualmente ospitati in canili, gattili e rifugi dell’Ente nazionale protezione animali.