Zero Motorcycles lancia FXE, elettrica e digitale

È sempre più agguerrito il segmento delle due ruote elettriche , e così un costruttore leader come la californiana Zero Motorcycles schiaccia ancora sullʼacceleratore. Ha presentato infatti la sua ultima novità: Zero FXE , una moto che coniuga design avveniristico, comfort di guida e, appunto, la propulsione a emissioni zero.

Una provocazione anche il paragone che fa Bill Webb, designer della moto: “la fisicità della FXE si rifà a Bruce Lee”. Di certo lʼultima moto elettrica di Zero Motorcycles è leggera, agile, potente, con lʼimpianto di connettività e digitalizzazione che oggi non può mancare in nessun aspetto della vita. Il sistema operativo proprietario Cypher Operating System II funge da hub per lʼintegrazione di tutti i sistemi della moto, offrendo così al motociclista un’ampia gamma di personalizzazioni e tracciamenti grazie alle app Zero e permette di monitorare e fornire dati fondamentali della moto, sul cruscotto full color integrato, in real time.

La propulsione di Zero FXE si deve al motore brushless ZForce 75-5, che non richiede un sistema di raffreddamento ed è da sempre un plus per lʼazienda americana. La configurazione a magnete permanente ottimizza le performance in condizioni di guida estreme e consente di raggiungere velocità più elevate. La potenza massima di 34 kW (equivalenti a 46 CV) e la coppia di 106 Nm garantiscono prestazioni superbe, con unʼautonomia di 120 chilometri nel ciclo misto e 160 nel ciclo urbano. I tempi minimi di ricarica del pacco batterie da 7,2 kWh sono di unʼora e mezzo.

Molto bella anche nel design, la Zero FXE si avvale di unʼergonomia perfetta, centrata su studi avanzati e sullʼanalisi dei “touch-point” normalmente impiegati salendo in sella. Questa è alta da terra 836 mm e grazie la leggerezza dei suoi 135 chilogrammi, la moto elettrica californiana si guida con estrema facilità e maneggevolezza. In Italia arriverà a settembre, anche in versione depotenziata a 11 kW, i prezzi partono da 13.990 euro, IVA inclusa.