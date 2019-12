Subaru sale in cattedra con Levorg MY19 Premium

Cʼè unʼasimmetria nel guardare da fuori e poi entrare e guidare la nuova Subaru Levorg : allʼaspetto tradizionale della station wagon media corrisponde unʼesperienza di guida eccellente. Per comfort, tecnologie, qualità dinamica, siamo ben oltre la soglia di categoria, il segmento C.

Con la sua trazione integrale intelligente (questa sì simmetrica fra i due assali) e la fluidità del cambio a variazione continua Lineartronic, la nostra Levorg viaggia come sospesa e raramente ci invoglia a passare alla modalità manuale per “giocare” con le levette dietro al volante. Certo la versione che Tgcom24 ha provato per due settimane a Milano era la top di gamma: allestimento Premium con tutto ma proprio tutto di serie, anche la doppia telecamera anteriore e posteriore per parcheggiare in tutta tranquillità, anche i sedili che si riscaldano quando proprio fa freddo, e pure il tettuccio apribile, poco sfruttabile a dicembre ma che certo tornerà utile e che non crea vortici sopra la testa per il particolare design frangivento.

Ma quel che colpisce di più della sports wagon Subaru è il nuovo (e perfetto!) settaggio delle sospensioni e dello sterzo, che diminuisce il rollìo drasticamente e fa salire il comfort di guida al livello della Legacy, la wagon top Subaru. Il motore della Subaru Levorg MY19 è il 2.0i benzina aspirato da 150 CV, pronto il giusto nelle accelerazioni in città, ma con riprese importanti. Il cambio Lineartronic è davvero magnifico, si nota lʼassenza di scatti nei passaggi di marcia e in scalata. Lʼunico appunto è lo Start&Stop che interviene poco (e non sempre), dipende dalla forza di frenata e questo ovviamente tiene altini i consumi.

Il design della Levorg MY19 lanciata la scorsa estate sul mercato italiano cambia, svoltando verso lʼeleganza. Resta il taglio sportivo della fiancata, ma il cofano motore è stato alleggerito: sparisce la presa dʼaria e tutta la zona anteriore acquista così unʼimmagine più pulita ed elegante. Il doppio scarico è prerogativa della nostra versione Premium, come anche i gruppi ottici Full LED (inclusi i fendinebbia) e i cerchi in lega da 18 pollici. Ricordiamo che siamo soltanto nel segmento C, ma le dotazioni sono di fascia superiore. A voler trovare un difettuccio, la mancanza dellʼapertura elettrica del portellone.

Il pacchetto sicurezza è di primʼordine: oltre ad adattare velocità e distanza di sicurezza, frenando in automatico se serve, la nostra Levorg ci avverte degli ostacoli davanti con alert sonori, lucine rosse sul parabrezza e persino scritte sul display dietro il volante. Un pacchetto di sicurezza che include sensori di prossimità e telecamere davanti e dietro, addirittura lo “Smart Rear View Mirror” che tramuta il retrovisore interno centrale in una videocamera se il carico eccessivo impedisce la vista posteriore.

Seduta e posto guida sono comodi, lo schienale ha la regolazione lombare, mentre il bracciolo centrale è un poʼ arretrato e scomodo, come non ampio è il vano sotto il bracciolo. Ma a onor del merito dobbiamo ricordare che in tutto lʼabitacolo ci sono due prese 12V e 4 prese Usb a disposizione dei passeggeri, oltre al clima bizona e al sistema audio con navigazione e connessione Apple e Android. Il prezzo della Subaru Levorg MY19 Premium è di 34.500 euro, ma la gamma Levorg parte da 25.000 euro.