Il 2019 Subaru inizia con la nuova berlina Legacy

Forte soprattutto sul mercato nordamericano, mentre in Europa ha sempre prevalso la carrozzeria wagon nota come Outback, la Legacy rappresenta lʼammiraglia classica di Subaru. Ha tre volumi e forme tradizionali, ma anche 30 anni di onorata carriera alle spalle. La settima generazione svela un rinnovato ventaglio di equipaggiamenti tecnici e comfort: debutta il touch screen in stile tablet da 11,6 pollici e il pacchetto di sistemi di sicurezza EyeSight, che incorpora tutti i più evoluti dispositivi di protezione attiva oggi in commercio. La qualità Subaru fa un ulteriore balzo in avanti con funzioni come i sedili riscaldabili e ventilabili, il riscaldamento rapido dellʼabitacolo. Nuova Subaru Legacy debutterà in autunno.