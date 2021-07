Smart EQ, oltre 4.500 le vendite in Italia nel 2020

La Smart nasce nel 1997, ma la prima Swatch Mobil risale a 30 anni fa esatti, 1991 , frutto di un lavoro su prototipi che si può far risalire al progetto Nafa del 1972. Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, eppure la Smart non ha mai smesso il suo tratto dʼinnovazione. Lo era (e lo è) la carrozzeria minimal, lo è oggi la trazione elettrica che compone interamente la gamma.

Nel 2020 in Italia sono state immatricolate 4.530 Smart EQ, tre quarti delle quali fortwo e un migliaio e passa di forfour. Dati che hanno contribuito alla leadership del gruppo Daimler-Benz fra le vetture BEV (le elettriche al 100%). Il segmento delle auto a trazione elettrica sta crescendo a ritmi esponenziali in Italia, complice anche la pandemia che sta inducendo in tanti a guardare avanti: nei primi 6 mesi dellʼanno sono state vendute oltre 30 mila elettriche, un volume che quasi pareggia le 32.500 dellʼintero 2020, e portando la quota mercato delle BEV al 3,4% nel nostro Paese.

Forte di quattro versioni ‒ pure, passion, pulse, prime ‒ la gamma Smart sfrutta una batteria agli ioni di litio da 17,6 kWh (garantita 8 anni/100.000 km) che alimenta il motore da 60 kW (81 CV). Il caricatore di bordo può essere da 4,6 e 22 kW e, in questʼultimo caso, richiede appena 40 minuti per ricaricare allʼ80% il pacco batterie. Lʼautonomia di marcia va dai 140 ai 160 chilometri, perfetti per lʼuso cittadino. In Italia Smart fornisce garanzia e manutenzione incluse per 3 anni nel prezzo di vendita, più lʼinstallazione della WallBox fino a 10 metri dal contatore.

Unʼauto che è un poʼ il passepartout per la città, per lʼagilità, la facilità di parcheggio e ora anche la sostenibilità ambientale delle emissioni zero. Non è un caso che Smart sia amatissima a Roma, dove dal 1998 ne sono state immatricolate oltre 200.000. Più corta di un metro rispetto alle city car concorrenti, si stima che abbia “liberato” nella capitale quasi 60.000 parcheggi! A listino la Smart parte da 25.210 euro per la fortwo e da 25.832 euro per la quattro posti forfour, mentre la “sciccosissima” EQ fortwo cabrio costa 28.577 euro. E per tutte, essendo elettriche, cʼè il beneficio dellʼEcobonus statale.