EQ Power, lʼoffensiva elettrica Mercedes inizia con EQV

Mercedes lancerà questʼanno 4 nuovi veicoli elettrici , costruiti sulla nuova architettura EVA. Modelli di tutti i tipi, dal crossover EQC al van EQV che vediamo in queste immagini e già a listino, ma la Casa della Stella ha in cantiere unʼoffensiva elettrica senza pari, EQ Power lʼha chiamata , e che include anche vetture ibride ricaricabili (plug-in). Senza dimenticare che, già dallo scorso anno, le Smart sono tutte elettriche.

Disponibile in due varianti di lunghezza ‒ 5,14 e 5,37 metri ‒ per un abitacolo a 7 oppure 8 posti, Mercedes EQV offre la garanzia di unʼautonomia di marcia di almeno 400 km. Insomma un perfetto compagno di viaggio, pulito e silenzioso, che raggiunge la velocità di 160 km/h senza emettere nellʼambiente sostanze nocive. Il grande monovolume tedesco è dunque il mezzo giusto per assolvere il ruolo di navetta per grandi alberghi e resort, ma anche confortevole company car per ospiti di prestigio e a uso NCC.

Forte di 204 CV, Mercedes EQV esprime una grande coppia ‒ 362 Nm ‒ fin dai primi colpi di accelerazione, come del resto fanno tutti i veicoli elettrici, e ciò significa buone prestazioni anche in ambito urbano. Le sospensioni pneumatiche Airmatic sono lʼoptional di prestigio e assicurano stabilità di marcia impeccabile e il massimo comfort. In fase di decelerazione si recupera energia e il guidatore ha la possibilità di influire sul grado di recupero, agendo sulle levette dietro al volante: il paddle sinistro aumenta l’intensità del recupero di energia, quello destro la diminuisce. Quando il veicolo viaggia al minimo, lʼandatura va in “sailing” e si risparmia ulteriore elettricità.

La ricarica della batteria agli ioni di litio può avvenire in modalità rapide, bastano 45 minuti ad esempio per ottenere lʼ80% di carica. Tutto è gestibile attraverso un sistema di mobilità integrata e app basati sul cloud, con lʼinterfaccia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) ad assicurare, tramite lo schermo da 10,25 pollici, la massima fruibilità da parte del cliente. Tramite MBUX oppure lʼapp “Mercedes me” o la tessera di ricarica “Mercedes me Charge”, il processo di ricarica e pagamento è gestito automaticamente.