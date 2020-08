Mercedes EQV, il van elettrico e intelligente

Polivalenza, funzionalità al massimo grado e la pulizia di un motore elettrico che consente di viaggiare a zero emissioni, nonostante le tre tonnellate e mezzo di carico ammesso. Stiamo parlando di Mercedes EQV , inedito van della Stella che sarà presentato a settembre allo IAA di Francoforte, disponibile in due lunghezze e con 7 o 8 posti a sedere .

Una gamma davvero ampia quella dei van Mercedes, e la nicchia di quelli elettrici si rafforza sempre di più. EQV arriva infatti dopo eVito ed eSprinter, distinguendosi da questi per la sua propensione allʼutilizzo privato, come un bel monovolume di pregio. Non che manchi di ambizioni commerciali, perché anche in qualità di furgone ha la sua da dire. Due le lunghezze: 5.140 e 5.370 millimetri, mentre lʼabitacolo prevede sedili e panchette che possono ospitare fino a 8 passeggeri. Unʼabitabilità molto ampia, grazie anche all’alloggiamento nel pianale, in posizione centrale, della batteria agli ioni di litio ad alta tensione.

Mercedes EQV sviluppa una potenza di 150 kW (pari a 204 CV) e promette unʼautonomia di marcia di 405 chilometri. Grazie alla ricarica veloce della batteria ad alto voltaggio, serve meno di unʼora per passare dal 10 all’80% di carica. L’energia è recuperata inoltre in fase di decelerazione e il guidatore ha anche la possibilità di influire sul grado di recupero, agendo sulle levette dietro al volante: il paddle sinistro aumenta l’intensità del recupero di energia, quello destro la diminuisce. Quando il veicolo viaggia al minimo, lʼandatura segue la modalità sailing e risparmia ulteriore elettricità.

Lʼaspetto interessante della marcia automatizzata del van elettrico Mercedes è lʼintegrazione “intelligente” fra il consumo della batteria e i dati cartografici, il riconoscimento dei segnali stradali e le informazioni dei sistemi di assistenza di sicurezza. Grazie a sensori, radar e telecamera, il grado di recupero dellʼenergia si adatta in automatico. Ottima la velocità massima di 160 km/h, che permette a EQV una fruibilità ben oltre lʼambito cittadino.