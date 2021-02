Smart EQ fortwo, arriva la serie speciale bluedawn

Smart è stata la prima Casa ad annunciare il passaggio integrale alla produzione di automobili elettriche. Da più di un anno, ormai, tutte le vetture immesse sul mercato recano la dicitura EQ Power e hanno la trazione elettrica. Quale miglior colore allora se non il blu, nello specifico il “blue matt velvet”, a rappresentare la nuova fonte dʼenergia? Ecco allora questa elegante e raffinata versione speciale, che parte dal livello “prime” e vi aggiunge dettagli Brabus come il diffusore posteriore, lo spoiler anteriore e le minigonne laterali in nero lucido, a contrasto col blu, mentre i cerchi sono in lega leggera monoblock da 16 pollici.

Il look grintoso di questa nuova edizione limitata prosegue anche allʼinterno, sempre con dettagli Brabus inconfondibili come il pomello della leva del cambio e i tappetini in velluto nero e la scritta “edition bluedawn” ricamata. La versione speciale bluedawn è disponibile esclusivamente su Smart EQ fortwo (la coupé), con prezzi a partire da 32.195 euro per la versione con caricabatterie di bordo da 4,6 kW. Se si sceglie il più potente caricatore da 22 kW, occorre aggiungere 500 euro in più.